Как измерение биологического возраста поможет предсказать риск рак толстой кишки?

Как измерение биологического возраста помогает предсказать риск рак толстой кишки? В отличие от вашего фактического возраста, который представляет собой просто количество лет, прожитых вами, ваш биологический возраст показывает, насколько хорошо (или плохо) функционирует ваш организм.