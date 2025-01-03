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Международный медицинский центр Top Rambam

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Как измерение биологического возраста поможет предсказать риск рак толстой кишки?

Как измерение биологического возраста поможет предсказать риск рак толстой кишки?

Как измерение биологического возраста помогает предсказать риск рак толстой кишки? В отличие от вашего фактического возраста, который представляет собой просто количество лет, прожитых вами, ваш биологический возраст показывает, насколько хорошо (или плохо) функционирует ваш организм.

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