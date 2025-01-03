Как измерение биологического возраста поможет предсказать риск рак толстой кишки?

Как измерение биологического возраста помогает предсказать риск рак толстой кишки? В отличие от вашего фактического возраста, который представляет собой просто количество лет, прожитых вами, ваш биологический возраст показывает, насколько хорошо (или плохо) функционирует ваш организм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)