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Новые перлы Беглова: петербуржцев ждет предвыборная смехопанорама

Новые перлы Беглова: петербуржцев ждет предвыборная смехопанорама

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Надеюсь все же, что из лабиринта Ваших собственных построений Вы сможете найти достойный выход. Всего доброго!
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20 час.
Natalija Osminina
Мне то зачем выход искать?? Я Путь вижу. Это Вы запутались в хитросплетениях своего мозга. Бедняга... бредет во мрке.
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20 час.
наташа меркулова
Вообще-то первая жена Петра Лопухина пережила его, как то ляпы и у автора есть
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2 час.

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