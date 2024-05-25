Новые перлы Беглова: петербуржцев ждет предвыборная смехопанорама

Вадим Кузнецов Надеюсь все же, что из лабиринта Ваших собственных построений Вы сможете найти достойный выход. Всего доброго!

Natalija Osminina Мне то зачем выход искать?? Я Путь вижу. Это Вы запутались в хитросплетениях своего мозга. Бедняга... бредет во мрке.