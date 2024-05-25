Избирательная кампания Беглова, собравшегося идти на второй срок, обещает петербуржцам новые перлы из уст «губернатора-мема».
Новые перлы Беглова: петербуржцев ждет предвыборная смехопанорама
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Надеюсь все же, что из лабиринта Ваших собственных построений Вы сможете найти достойный выход. Всего доброго!
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20 час.
Natalija Osminina
Мне то зачем выход искать?? Я Путь вижу. Это Вы запутались в хитросплетениях своего мозга. Бедняга... бредет во мрке.
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20 час.
наташа меркулова
Вообще-то первая жена Петра Лопухина пережила его, как то ляпы и у автора есть
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2 час.
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