«Вагнер» и другие русские ЧВК: на французской стороне?

Следы и наследники История, как известно, предпочитает идти по спирали. Россия не воевала с Францией двести лет с лишним, и практически все эти годы обменивалась с ней военным опытом.
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