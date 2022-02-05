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В России за сутки госпитализированы 18 032 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 18 032 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Оперативный штаб в субботу обновил данные по ситуации с коронавирусом.

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