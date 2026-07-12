СК России проведёт проверку на возможную секту в Уфе

В Уфе в рамках закрытого курса участники столкнулись с психологическим давлением и унижениями. Следственный комитет России по Республике Башкортостан начал проверку на признаки секты, руководитель поручил доложить о ходе расследования.
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