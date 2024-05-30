Биолог рассказала об опасности кормления домашних животных шашлыком

Исполняющая обязанности заведующей кафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Пронина 30 мая рассказала «Известиям», почему опасно кормить домашних животных шашлыком.
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