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Биолог рассказала об опасности кормления домашних животных шашлыком

Биолог рассказала об опасности кормления домашних животных шашлыком

Исполняющая обязанности заведующей кафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Пронина 30 мая рассказала «Известиям», почему опасно кормить домашних животных шашлыком.

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