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Царьград

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Вашингтон: на переговорах с Россией условия должна диктовать Украина

Вашингтон: на переговорах с Россией условия должна диктовать Украина

США намерены свести ситуацию к переговорам под конец 2024 года.Американская администрация предпринимает попытки склонить Россию к диалогу с Украиной к концу 2024 года, причем условия должны соответствовать интересам Киева.

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