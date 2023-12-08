Вашингтон: на переговорах с Россией условия должна диктовать Украина

США намерены свести ситуацию к переговорам под конец 2024 года.Американская администрация предпринимает попытки склонить Россию к диалогу с Украиной к концу 2024 года, причем условия должны соответствовать интересам Киева.
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