Иван Воросов – забытый герой Первой мировой войны

Иван Никанорович Воросов В 1993 г. в журнале «Родина» № 8-9 Е. Щербина опубликовала статью «В зале несуществующего музея», в которой упоминался забайкальский казак Иван Никанорович Воросов, и там же было напечатано его единственное сохранившееся изображение – портрет, написанный в ходе Первой мировой войны.