В МВД рассказали, как подростку распознать мошенника в телефонном разговоре

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Приказной тон во время телефонного разговора с неизвестным должен стать для подростка маркером, после которого нужно прекратить общение и положить трубку, а потом проверить информацию.
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