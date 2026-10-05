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ТАСС

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В МВД рассказали, как подростку распознать мошенника в телефонном разговоре

В МВД рассказали, как подростку распознать мошенника в телефонном разговоре

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Приказной тон во время телефонного разговора с неизвестным должен стать для подростка маркером, после которого нужно прекратить общение и положить трубку, а потом проверить информацию.

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