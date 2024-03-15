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Средства ПВО группировки войск «Центр» сбили 22 беспилотника ВСУ в зоне СВО

Средства ПВО группировки войск «Центр» сбили 22 беспилотника ВСУ в зоне СВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили за сутки 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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