Почему проигнорировано мнение жителей о Юрии Хое? РВС — мэру Воронежа

Опрос в социальной сети «ВКонтакте» об инициативе увековечивания творчества скандальной группы из 90-х «Сектор газа» не отражает мнения воронежцев, ссылаться на него при принятии решений недопустимо, заявило Воронежское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) 4 ноября, сообщает ИА Красная Весна.