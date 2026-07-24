Глава МЧС России Александр Куренков и Главный секретарь офиса Премьер-министра Республики Индия доктор Мишра Прамод Кумар обсудили вопросы сотрудничества

Встреча состоялась в Нью-Дели в рамках совещании глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС. «Важность развития нашего взаимодействия, в том числе на площадке БРИКС, была подчеркнута в официальном заявлении Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Премьер-министра Республики Индии Нарендры Моди в декабре прошлого года.
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