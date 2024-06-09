16 тонн сплошных сокровищ: в Китае найден саркофаг предположительно сына императора, построившего Великую Китайскую стену

В Китае археологи обнаружили саркофаг предположительно принца Гао – сына первого императора династии Цинь Шихуанди, внутри которого находятся сокровища общим весом около 16 тонн! Об этом сообщил портал Arkeonews.
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