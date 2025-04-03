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Царьград

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Щенок стоимостью до 150 тыс. рублей исчез в электричке под Санкт-Петербургом

Щенок стоимостью до 150 тыс. рублей исчез в электричке под Санкт-Петербургом

В Ленинградской области ищут щенка ивисской борзой по кличке Блюм, который был высажен из электрички охранником.

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