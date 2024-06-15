Euroclear приостановил разблокировку российских активов из-за санкций США

Бельгийский депозитарий Euroclear временно остановил процесс разблокирования активов россиян из-за наложения санкций США на Национальный расчетный депозитарий (НРД), сообщает РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо Euroclear.
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