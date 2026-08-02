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Русские лазеры начали выжигать дроны ВСУ и экономить миллионы на ракетах ПВО

Русские лазеры начали выжигать дроны ВСУ и экономить миллионы на ракетах ПВО

Как сообщили глава Минпромторга России Антон Алиханов и военный эксперт Владимир Орлов, отечественные лазерные комплексы уже используются для защиты промышленных и стратегических объектов от беспилотников ВСУ.

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