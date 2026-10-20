19 октября Балтийский завод сообщил, что на ледоколе «Чукотка» запустили реактор правого борта. Это пятый корабль проекта 22220, серии универсальных атомных ледоколов, и первой в ней была «Арктика».
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