В Архангельске возбудили уголовное дело после обнаружения обгоревших останков человека

10 мая 2023 года в деревянном многоквартирном доме на улице Юнг ВМФ в Архангельске произошёл пожар.Как сообщили в региональном СК, после тушения пожара в одной из квартир нашли обгоревшие останки человека, предположительно 86-летнего пенсионера.