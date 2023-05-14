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В Архангельске возбудили уголовное дело после обнаружения обгоревших останков человека

В Архангельске возбудили уголовное дело после обнаружения обгоревших останков человека

10 мая 2023 года в деревянном многоквартирном доме на улице Юнг ВМФ в Архангельске произошёл пожар.Как сообщили в региональном СК, после тушения пожара в одной из квартир нашли обгоревшие останки человека, предположительно 86-летнего пенсионера.

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