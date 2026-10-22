«Галатасарай» начнёт переговоры с ЦСКА по переходу полузащитника армейцев Москвы Матвея Кисляка, турецкий клуб выйдет с официальным предложением в ближайшее время, а сам трансфер рассчитывают совершить зимой, цитирует сообщение Fotomac сайт «Советский спорт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым