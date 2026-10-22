«Галатасарай» начнёт переговоры с ЦСКА по переходу полузащитника армейцев Москвы Матвея Кисляка, турецкий клуб выйдет с официальным предложением в ближайшее время, а сам трансфер рассчитывают совершить зимой, цитирует сообщение Fotomac сайт «Советский спорт».