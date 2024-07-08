Ксения Гамаюнова: «Главный семейный праздник в стране»

Специалист Муромского историко-художественного музея – об истории празднования Дня семьи, любви и верности Долгое время, начиная с 1920 года, когда в нашей стране началась масштабная антирелигиозная война, очень многие храмы были разрушены, закрыты, отданы под различные нужды.