Никому не нужны на старости лет: 10 звезд, “доживавших” в одиночестве

Evgenija Palette

ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ И УМИРАЕТ В ОДИНОЧКУ!... (Независимо от возраста... А молодые - даже чаще... Потому что не ожидают... И ОНО застает их внезапно...). И что значит - "нужен", "не нужен"... Какой-то бред случайного журналюги, который позарился "быть волком", а ХВОСТ СОБАЧИЙ... И, кроме того, что ЦИТИРОВАТЬ БАБОК, СИДЯЩИХ У ПОДЪЕЗДА, НИ НА ЧТО НЕ СПОСОБЕН...