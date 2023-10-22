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FiNE NEWS

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Никому не нужны на старости лет: 10 звезд, “доживавших” в одиночестве

Никому не нужны на старости лет: 10 звезд, “доживавших” в одиночестве

У одних не было детей, поэтому некому было скрасить последние годы их жизни. У других были, но по разным обстоятельствам они не обеспечили им счастливую старость.

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Комментарии
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Evgenija Palette
ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ И УМИРАЕТ В ОДИНОЧКУ!... (Независимо от возраста... А молодые - даже чаще... Потому что не ожидают... И ОНО застает их внезапно...). И что значит - &quot;нужен&quot;, &quot;не нужен&quot;... Какой-то бред случайного журналюги, который позарился &quot;быть волком&quot;, а ХВОСТ СОБАЧИЙ... И, кроме того, что ЦИТИРОВАТЬ БАБОК, СИДЯЩИХ У ПОДЪЕЗДА, НИ НА ЧТО НЕ СПОСОБЕН...
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