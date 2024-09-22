Зеленский передает США бизнес, изъятый у России: новые экономические перспективы Юлия ЧинковаКиевский режим под руководством президента Владимира Зеленского, который вступил в должность 21 мая, активно занимается распродажей значительных активов Украины, изъятых у российских предпринимателей.
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