Вторая партия бронетехники отправлена из Южной Кореи в Польшу

В поставку вошли 18 самоходных гаубиц К9 взамен переданных Польшей Украине.Вторая партия бронетехники производства «Самсунг», отправлена из Южной Кореи в Польшу, в поставку вошли 18 самоходных гаубиц К9 взамен переданных Украине, сообщает тг-канал China army.
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