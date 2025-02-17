Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах России и США в Эр-Рияде

Любые попытки договориться о мире без участия Украины окажутся неэффективными, считает президент* Украины Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи из Объединенных Арабских Эмиратов, куда прибыл накануне.
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