Мостовой: покажите хоть одного, кто купит "Спартак"

Бывший футболист испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой после поражения "Спартака" от польской "Легии" в стартовом матче Лиги Европы высказал мнение о том, что болельщики просят владельца красно-белых Леонида Федуна продать клуб.
Бывший футболист испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой после поражения "Спартака" от польской "Легии" в стартовом матче Лиги Европы высказал мнение о том, что болельщики просят владельца красно-белых Леонида Федуна продать клуб.
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