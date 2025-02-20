Avia.pro - СМИ Во Владивостоке сотрудники внутренних дел ежедневно сталкиваются с различными конфликтами, но этот случай вышел за рамки обыденного.
"Эээ, ты чё меня ломаешь?": цыгане напали на сотрудника внутренних дел при исполнении во Владивостоке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Американский полицейский просто перестрелял бы всю эту кодлу при первом же неповиновении. Тем более, при нападении. И только Россия продолжает играть в «толерантность» и человеколюбие.... Эти игры плохо кончатся. Вся эта шваль- нигде ни дня не работавшие цыгане, таджики, узбеки..., да и свои же кавказцы- поднимают голову. В стране зреет раскол по национальному признаку. И тогда нас ждет гражданская война, в которой наши мусульманские братья объединятся, чтобы сообща «резать русню». И делать они будут это с удовольствием! Во славу Аллаха! А русские будут продолжать высокопарно рассуждать о толерантности.
Ответить
1 д.
св
спивак виктор
они че и сдрыснули их предки они шудры а это хуже дерьма в индии!
Ответить
1 д.
YYYYYYY XXXXXXX
Опять цыганье...
Ответить
1 д.
Свежие комментарии