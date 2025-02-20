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"Эээ, ты чё меня ломаешь?": цыгане напали на сотрудника внутренних дел при исполнении во Владивостоке

"Эээ, ты чё меня ломаешь?": цыгане напали на сотрудника внутренних дел при исполнении во Владивостоке

Avia.pro - СМИ Во Владивостоке сотрудники внутренних дел ежедневно сталкиваются с различными конфликтами, но этот случай вышел за рамки обыденного.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Американский полицейский просто перестрелял бы всю эту кодлу при первом же неповиновении. Тем более, при нападении. И только Россия продолжает играть в «толерантность» и человеколюбие.... Эти игры плохо кончатся. Вся эта шваль- нигде ни дня не работавшие цыгане, таджики, узбеки..., да и свои же кавказцы- поднимают голову. В стране зреет раскол по национальному признаку. И тогда нас ждет гражданская война, в которой наши мусульманские братья объединятся, чтобы сообща «резать русню». И делать они будут это с удовольствием! Во славу Аллаха! А русские будут продолжать высокопарно рассуждать о толерантности.
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1 д.
св
спивак виктор
они че и сдрыснули их предки они шудры а это хуже дерьма в индии!
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1 д.
YYYYYYY XXXXXXX
Опять цыганье...
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1 д.
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