"Эээ, ты чё меня ломаешь?": цыгане напали на сотрудника внутренних дел при исполнении во Владивостоке

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Sergey Ivanov

Американский полицейский просто перестрелял бы всю эту кодлу при первом же неповиновении. Тем более, при нападении. И только Россия продолжает играть в «толерантность» и человеколюбие.... Эти игры плохо кончатся. Вся эта шваль- нигде ни дня не работавшие цыгане, таджики, узбеки..., да и свои же кавказцы- поднимают голову. В стране зреет раскол по национальному признаку. И тогда нас ждет гражданская война, в которой наши мусульманские братья объединятся, чтобы сообща «резать русню». И делать они будут это с удовольствием! Во славу Аллаха! А русские будут продолжать высокопарно рассуждать о толерантности.