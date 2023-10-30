Известный музыкант Андрей Макаревич стал жертвой угроз из-за своей поддержки Израиля Елена ВайленкоИзвестный музыкант Андрей Макаревич, который был внесен в реестр иноагентов в России, сообщил о серьезных угрозах, стоящих перед организаторами его концертов в Средней Азии.