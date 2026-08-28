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Владимирские новости

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В Ивановской области подавлены четыре беспилотника

В Ивановской области подавлены четыре беспилотника

В Лухском районе обломки беспилотников повредили дачный дом, в Родниковском районе пострадавших и разрушений нет.

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