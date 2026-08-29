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Новости Брянска

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Мощный многократный грохот раздался над Брянском

Мощный многократный грохот раздался над Брянском

Хлопки прогремели дважды: в начале двенадцатого вечера и в последние минуты суток, сообщения об этом поступают из разных районов Брянска.

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