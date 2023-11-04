Странная деталь на фото Зеленского в Time всполошила американцев: Перед гибелью AlexCoderСтранная деталь на фото Зеленского в Time всполошила американцев: Перед гибелью AlexCoder Дела Киева все хуже Как известно, западные страны являются главным локомотивом киевского режима, который пока не дает властям Незалежной уйти на дно.
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