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Странная деталь на фото Зеленского в Time всполошила американцев: Перед гибелью

Странная деталь на фото Зеленского в Time всполошила американцев: Перед гибелью

Странная деталь на фото Зеленского в Time всполошила американцев: Перед гибелью AlexCoderСтранная деталь на фото Зеленского в Time всполошила американцев: Перед гибелью AlexCoder Дела Киева все хуже Как известно, западные страны являются главным локомотивом киевского режима, который пока не дает властям Незалежной уйти на дно.

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