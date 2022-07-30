Управленец НБА: «Хилд и Тернер увеличат шансы «Лейкерс» на 5 процентов. Вместе с ними нужен и Кайри»

Неназванный управленец НБА порассуждал на тему возможного усиления «Лейкерс» за счет обменов. «Что могут дать «Лейкерс» Хилд и Тернер? Они увеличат шансы команды на победу в чемпионате на 5 процентов.
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