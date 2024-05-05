Со Светлым Праздником Воскресения Христова Вас, Дорогие Друзья! Христос Воскресе!

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной ЦерквиСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным пасхальным посланием.
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