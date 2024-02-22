Врач Драпкина: не все запоры можно лечить самостоятельно

Врач терапевт Оксана Драпкина подчеркнула, что не каждый случай запора можно лечить самостоятельно. Она отметила, что определенные симптомы, связанные с запором, указывают на необходимость консультации врача и получения медицинской помощи.
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