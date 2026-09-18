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Ивановские новости

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Путин подписал указ о временном управлении «Ашаном» и «Лемана Про», представленными в Ивановской области

Путин подписал указ о временном управлении «Ашаном» и «Лемана Про», представленными в Ивановской области

В список вошли доли в российских компаниях «Ашан» и «Лемана Про», управляющим назначено АО «Л.Е.В. Менеджмент».

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