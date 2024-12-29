WP: бывший президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет

СМИ сообщили о кончине бывшего президента США Джимми Картера на 101-м году жизни.Как передает газета The Washington Post, Картер, известный своей активной деятельностью после окончания президентского срока, скончался в воскресенье.
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