Завершение войны на Украине состоит из планов А и Б, — госсекретарь США

Завершение войны на Украине состоит из планов А и Б, заявил госсекретарь США Марко Рубио. План А — прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану Б, ко второй фазе — собрать всех за столом переговоров, возможно, с участием посредников, чтобы найти способ положить конец этой войне на прочной основе, с уважением к интересам всех сторон.