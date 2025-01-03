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Врач объяснила, как нехватка солнца влияет на гормон радости

Врач объяснила, как нехватка солнца влияет на гормон радости

Невролог Екатерина Демьяновская, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», в беседе с RT рассказала, как нехватка солнца влияет на синтез гормона радости — серотонина — и как поднять настроение в пасмурную холодную погоду.

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