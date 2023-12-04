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Китай

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Си Цзиньпин призвал ускорить превращение Шанхая в модернизированный социалистический международный мегаполис

Шанхай/Яньчэн /пров. Цзянсу/, 3 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость ускорить превращение города Шанхай в модернизированный социалистический международный мегаполис, призвав Шанхай сосредоточить внимание на строительстве международных центров экономики, финансов, торговли, судоходства и научно-технических инноваций.

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