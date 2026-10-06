В ОП предложили сокращать уроки при холоде в школах

В младших классах продолжительность учебного дня следует сокращать при температуре ниже 19 градусов Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, выступил с инициативой по сокращению учебного дня в начальных классах при температуре в школе ниже 19 градусов.