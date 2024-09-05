Цена квадратного метра в новостройках заметно выросла

Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Новосибирска превысила 150 тысяч рублей. Рост за месяц составил почти 3 % Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска в августе 2024 года выросла на 2,9 % – с 149,3 тысяч до 153,6 тысяч рублей.