Эксперт Шарков: купленный б/у телефон может оказаться заражен особыми вирусами

Ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков в разговоре с РИА Новости предупреждает о возможности покупки б/у смартфонов с вредоносными программами, способными перехватывать личные данные новых владельцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии