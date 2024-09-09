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Российские школьники сняли избиение мужчины на видео и попались полиции

Российские школьники сняли избиение мужчины на видео и попались полиции

В Смоленской области полиция задержала группу школьников, подозреваемых в хулиганстве. Об этом в понедельник, 9 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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