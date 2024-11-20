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Царьград

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Так могут только русские: Легендарный "Фантомас" стал другим в СССР - Жан Маре даже не догадывался

Так могут только русские: Легендарный "Фантомас" стал другим в СССР - Жан Маре даже не догадывался

Как русские сумели улучшить уже готовый знаменитый фильм "Фантомас", или Что актёр Жан Маре не знал о своём легендарном киноперсонаже, который пользовался в СССР поистине народной любовью.

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