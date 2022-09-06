Это новости!

43 подписчика

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Не стоит ВВП рисковать-Запад способен на любую подлость. НЕ надо полагать, что личное присутствие ВВП что то изменит....У Д.Байдена пробл...
  • Галина Светлая
    Скатертью дорога.На шоу «Голос.60+...
  • Махамбет Толеугазин
    ... а ещё дождевых червей и навозных жуков ...Еврокомиссия реко...

Воскресные судороги Европы

Воскресные судороги Европы

В минувшие выходные правительства стран Европы предприняли меры, направленные на борьбу с растущими ценами на энергоносители и инфляцией, на фоне растущих опасений, что рост цен, вызванный войной в Украине, может спровоцировать социальные волнения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх