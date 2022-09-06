Воскресные судороги Европы

В минувшие выходные правительства стран Европы предприняли меры, направленные на борьбу с растущими ценами на энергоносители и инфляцией, на фоне растущих опасений, что рост цен, вызванный войной в Украине, может спровоцировать социальные волнения.
В минувшие выходные правительства стран Европы предприняли меры, направленные на борьбу с растущими ценами на энергоносители и инфляцией, на фоне растущих опасений, что рост цен, вызванный войной в Украине, может спровоцировать социальные волнения.
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