Под управление ООН нужно передать не Крым, а Польшу: эксперты о польско-украинском конфликте

ООН не управленческая организация , а политическая и дипломатическая . И если она не выполняет своих функций , также как и другие , созданные после ВОВ , то их надо распускать и создавать самим новые , т.к. старые принципы и старые законы не работают , а жить начали по не объявленным правилам . Для начала просто не платить взносы и всё , они тогда сами попросят распустить . Также поступить и с долларом .Сделать эквивалент валюты такое природное ископаемое , цена которого самая высокая на планете . И он есть и все его знают . Тогда добыча его станет для всех не возможной , а вот ценность останется и никто в мире не сможет его в таком большом количестве добывать и спекулировать также . ЭТО БУДЕТ ТОЛЬКО ЭКВИВАЛЕНТ МЕНА И ВСЁ . Тогда в глубокой жопе останутся все спекулянты , -США , Европа ....и они моментально рухнут т. к. сейчас они находятся в состоянии или рецессии , или около её границ . А перевести его в электронный вид не составляет ни труда и ни средств .

Алексей Горшков

Мы как-то живём понятиями ещё Ялтинского мира с послевоенными границами УССР !!! А термин "Украина" - вообще НЕПОНЯТНО ЧЕЙ - русский или польский, но СОВЕРШЕННО ПОНЯТНО его происхождение - от общего для русских и поляков славянского понятия "ОКРАИНА"! Вот только ЧЬЯ - России или Польши ?! Не во всём я соглашаюсь с Ю.Котом, но ЗДЕСЬ он прав: "Украинец - это русский, укушенный поляком"! Да - они ЧАСТЬ ДРЕВНЕЙ РУСИ, но если вдуматься, западноукраинские земли под властью поляков были ДОЛЬШЕ, чем под Россией, причём - если ВСЕ белорусские - даже западные - были в составе Великого Княжества Литовского, имеющего хоть какую-то автономию в составе Речи Посполитой, то украинские СРАЗУ, с момента подписания Люблинской унии 1569 года, были подчинены непосредственно польской "Короне", а некоторые там уже находились И ТОГО РАНЬШЕ !!! Кроме того, я считаю - складывание национального МЕНТАЛИТЕТА происходит во время Промышленной революции, а на территории западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской империи - причём опять же фактически ПОД ПОЛЯКАМИ !!! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился! Между прочим - даже ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ - значит ещё в ЦАРСКОЙ РОССИИ - были люди (если я не ошибаюсь - какой-то государственный деятель Дурново даже соответствующую докладную записку царю подавал), справедливо считавшие, что присоединение к стране австро-венгерской части Украины принесёт нам БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ !!! По уму - ВСЕ западноукраинские земли, не входившие в Российскую империю, надо было отдать Польше ещё в 1945 году - Белостокскую область же отдали...И пусть "пшеки" с "западенцами" ГРЫЗЛИСЬ бы! И ИМЕННО ПО ЭТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ (взаимная грызня и взаимное же ослабление) - по-моему, западноукраинские земли - не все, а только не входившие в состав Российской империи - НАДО ПОЛЬШЕ ОТДАТЬ - ПУСТЬ ГРЫЗУТСЯ !!!