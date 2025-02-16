МВД назвало условие оформления двух загранпаспортов

Об этом говорится в материалах управления по вопросам миграции МВД.фото: pixabay.com/RJA1988Россияне могут иметь два заграничных паспорта одновременно, при этом один должен быть биометрическим, говорится в материалах главного управления по вопросам миграции МВД.
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