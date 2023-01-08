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  • лина любимцева
    А эту польскую сучку с непонятной фамилией повесить за ногу вниз тупой башкой, и пусть висит, пока не окочурится!!Польский дипломат...
  • vitaly yanushkevich
    УЖ КТО БЫ ВЯКАЛ, ТОЛЬКО НЕ ПОЛЬША, СИДИТ КАК ПРОСТИТУТКА НА СОЖЕРЖАНИИ У ЕАРОПЫ, ещё и голос подает.Польский дипломат...
  • Сергей Дроздов
    пусть идут хохлопидары!!! получат!Полковник Матвийч...

Российский сенатор Ковитиди: США прекрасно осознают все риски для Украины и тем не менее идут на ее очевидное уничтожение

Российский сенатор Ковитиди: США прекрасно осознают все риски для Украины и тем не менее идут на ее очевидное уничтожение

Соединенные Штаты прекрасно осознают все риски для Украины и тем не менее идут на очевидное уничтожение бывшей советской республики.

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