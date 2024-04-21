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Какой будет война в Украине и российское наступление летом 2024-го

Автор фото, ГЕНШТАБ ВСУ О статье Автор, Кирилл Данильченко Должность, Для Украинской службы Би-би-си Где ждать самых ожесточенных боев, и какая военная техника будет иметь решающее значение для каждой из сторон? Анализируем перспективы боевых действий и описываем общее развитие событий российско-украинской войны в ближайшие месяцы.

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