Финский депутат Пиа Каума предложила использовать Хельсинки в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.
Депутат Каума предложила провести переговоры России и Украины в Финляндии
Комментарии
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Андрей Шишинов
финляндия не может быть "площадкой для переговоров" так как является стороной конфликта. Она может быть на переговорах по капитуляции бывшей украины, где будет тоже подписывать капитуляцию как проигравшая сторона.
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14 час.
Эдуард Александров
Поздно, Каума, пить боржоми. Печень уже отвалилась. Вы свой нейтралитет за бидоновский цент прокакали.
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12 час.
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