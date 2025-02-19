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Депутат Каума предложила провести переговоры России и Украины в Финляндии

Депутат Каума предложила провести переговоры России и Украины в Финляндии

Финский депутат Пиа Каума предложила использовать Хельсинки в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
финляндия не может быть &quot;площадкой для переговоров&quot; так как является стороной конфликта. Она может быть на переговорах по капитуляции бывшей украины, где будет тоже подписывать капитуляцию как проигравшая сторона.
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14 час.
Эдуард Александров
Поздно, Каума, пить боржоми. Печень уже отвалилась. Вы свой нейтралитет за бидоновский цент прокакали.
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12 час.
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