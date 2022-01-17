Как сделать резьбовое соединение «пластик-металл»

Если соединить полипропиленовые трубы с полипропиленовыми фитингами не составляет особого труда — для этого используется паяльник, то при соединении пластиковой трубы с металлическими фитингами или кранами возникают трудности.
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