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Свежие комментарии

Как сделать резьбовое соединение «пластик-металл»

Как сделать резьбовое соединение «пластик-металл»

Если соединить полипропиленовые трубы с полипропиленовыми фитингами не составляет особого труда — для этого используется паяльник, то при соединении пластиковой трубы с металлическими фитингами или кранами возникают трудности.

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